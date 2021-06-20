ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Партія Пашиняна лідирує на виборах в Арменії

Новость на русском →
Вірменія, Неділя 20 червня 2021 23:00
Партія Пашиняна лідирує на виборах в Арменії Фото: Нікол Пашинян, прем'єр-міністр Вірменії (facebook.com/Mir24TV)
Автор: Даша Харченко

У Вірменії сьогодні, 20 червня, проходять позачергові парламентські вибори. Партія в. о. прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна "Цивільний договір" лідирує після підрахунку голосів з 80 з 2008 виборчих дільниць.

Про це повідомляє вірменське агентство news.am.

За даними ЦВК Вірменії, партія Пашиняна набирає 58,4% (163 голоси), блок екс-президента Вірменії Роберта Кочаряна "Вірменія" - 22,1%.

Нові вибори оголосили після того, як глава уряду Нікол Пашинян під тиском громадськості подав у відставку.

Для того, щоб проголосувати, кожен вірменин на виборчій дільниці отримає аж 25 бюлетенів, з яких він повинен вибрати тільки один, вкласти його в конверт і кинути в ящик для голосування.

Читайте РБК-Україна в Google News
Армения
NEWS
Генсек ОБСЄ завтра відвідає Росію: на порядку денному буде Україна
Генсек ОБСЄ завтра відвідає Росію: на порядку денному буде Україна
DAILY
МВФ на паузі. Де Кабміну взяти гроші, щоб розрахуватися з боргами
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора МВФ на паузі. Де Кабміну взяти гроші, щоб розрахуватися з боргами