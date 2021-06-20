Партія Пашиняна лідирує на виборах в Арменії
Фото: Нікол Пашинян, прем'єр-міністр Вірменії (facebook.com/Mir24TV)
У Вірменії сьогодні, 20 червня, проходять позачергові парламентські вибори. Партія в. о. прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна "Цивільний договір" лідирує після підрахунку голосів з 80 з 2008 виборчих дільниць.
Про це повідомляє вірменське агентство news.am.
За даними ЦВК Вірменії, партія Пашиняна набирає 58,4% (163 голоси), блок екс-президента Вірменії Роберта Кочаряна "Вірменія" - 22,1%.
Нові вибори оголосили після того, як глава уряду Нікол Пашинян під тиском громадськості подав у відставку.
Для того, щоб проголосувати, кожен вірменин на виборчій дільниці отримає аж 25 бюлетенів, з яких він повинен вибрати тільки один, вкласти його в конверт і кинути в ящик для голосування.