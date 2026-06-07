Партія Пашиняна лідирує на виборах у Вірменії, але може втратити владу, - ЗМІ

На парламентських виборах у Вірменії партія прем'єра Нікола Пашиняна "Громадянський договір" набирає 32,7% голосів. Чотири опозиційні партії разом отримують 52,9%, що потенційно може дозволити їм претендувати на більшість у парламенті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вірменське агентство News.am.
За даними екзитполу, опубліковано News.am:
Партія Пашиняна попереду, проте розрив із "Сильною Вірменією" становить лише 3,7%. Разом усі чотири опозиційні сили набирають 52,9% голосів - це потенційно може дозволити їм претендувати на більшість у Національних зборах.
Зазначимо, офіційні результати голосування Центральна виборча комісія Вірменії має оголосити після завершення підрахунку всіх бюлетенів.