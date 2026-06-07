UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Партія Пашиняна лідирує на виборах у Вірменії, але може втратити владу, - ЗМІ

21:25 07.06.2026 Нд
1 хв
Розрив між партією Пашиняна і проросійським блоком становить лише 3,7%
aimg Валерія Абабіна
Фото: прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян (Getty Images)

На парламентських виборах у Вірменії партія прем'єра Нікола Пашиняна "Громадянський договір" набирає 32,7% голосів. Чотири опозиційні партії разом отримують 52,9%, що потенційно може дозволити їм претендувати на більшість у парламенті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вірменське агентство News.am.

Як розподілились голоси

За даними екзитполу, опубліковано News.am:

  • "Громадянський договір" Нікола Пашиняна - 32,7%;
  • проросійський блок "Сильна Вірменія" бізнесмена Самвела Карапетяна - 29%;
  • блок "Вірменія" експрезидента Роберта Кочаряна - 13,2%;
  • "Процвітаюча Вірменія" - 6,1%;
  • "Крила єдності" - 4,6%.

Розклад у парламенті

Партія Пашиняна попереду, проте розрив із "Сильною Вірменією" становить лише 3,7%. Разом усі чотири опозиційні сили набирають 52,9% голосів - це потенційно може дозволити їм претендувати на більшість у Національних зборах.

Зазначимо, офіційні результати голосування Центральна виборча комісія Вірменії має оголосити після завершення підрахунку всіх бюлетенів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяВірменія