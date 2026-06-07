Партия Пашиняна лидирует на выборах в Армении, но может потерять власть, - СМИ

Как распределились голоса избирателей

По данным экзитпола, опубликованным News.am:

"Гражданский договор" Никола Пашиняна - 32,7%;

пророссийский блок "Сильная Армения" бизнесмена Самвела Карапетяна - 29%;

блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна - 13,2%;

"Процветающая Армения" - 6,1%;

"Крылья единства" - 4,6%.

Расклад в парламенте

Партия Пашиняна впереди, однако разрыв с "Сильной Арменией" составляет лишь 3,7%. Вместе все четыре оппозиционные силы набирают 52,9% голосов - это потенциально может позволить им претендовать на большинство в Национальном собрании.

Отметим, официальные результаты голосования Центральная избирательная комиссия Армении должна объявить после завершения подсчета всех бюллетеней.