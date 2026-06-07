Партия Пашиняна лидирует на выборах в Армении, но может потерять власть, - СМИ

На парламентских выборах в Армении партия премьера Никола Пашиняна "Гражданский договор" набирает 32,7% голосов. Четыре оппозиционные партии вместе получают 52,9%, что потенциально может позволить им претендовать на большинство в парламенте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на армянское агентство News.am.
По данным экзитпола, опубликованным News.am:
Партия Пашиняна впереди, однако разрыв с "Сильной Арменией" составляет лишь 3,7%. Вместе все четыре оппозиционные силы набирают 52,9% голосов - это потенциально может позволить им претендовать на большинство в Национальном собрании.
Отметим, официальные результаты голосования Центральная избирательная комиссия Армении должна объявить после завершения подсчета всех бюллетеней.