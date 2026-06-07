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Партия Пашиняна лидирует на выборах в Армении, но может потерять власть, - СМИ

21:25 07.06.2026 Вс
1 мин
Разрыв между партией Пашиняна и пророссийским блоком составляет лишь 3,7%
aimg Валерия Абабина
Фото: премьер-министр Армении Никол Пашинян (Getty Images)

На парламентских выборах в Армении партия премьера Никола Пашиняна "Гражданский договор" набирает 32,7% голосов. Четыре оппозиционные партии вместе получают 52,9%, что потенциально может позволить им претендовать на большинство в парламенте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на армянское агентство News.am.

Как распределились голоса избирателей

По данным экзитпола, опубликованным News.am:

  • "Гражданский договор" Никола Пашиняна - 32,7%;
  • пророссийский блок "Сильная Армения" бизнесмена Самвела Карапетяна - 29%;
  • блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна - 13,2%;
  • "Процветающая Армения" - 6,1%;
  • "Крылья единства" - 4,6%.

Расклад в парламенте

Партия Пашиняна впереди, однако разрыв с "Сильной Арменией" составляет лишь 3,7%. Вместе все четыре оппозиционные силы набирают 52,9% голосов - это потенциально может позволить им претендовать на большинство в Национальном собрании.

Отметим, официальные результаты голосования Центральная избирательная комиссия Армении должна объявить после завершения подсчета всех бюллетеней.

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