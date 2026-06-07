Партия Пашиняна лидирует на выборах в Армении, но может потерять власть, - СМИ

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На парламентских выборах в Армении партия премьера Никола Пашиняна "Гражданский договор" набирает 32,7% голосов. Четыре оппозиционные партии вместе получают 52,9%, что потенциально может позволить им претендовать на большинство в парламенте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на армянское агентство News.am.