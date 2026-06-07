Партия Пашиняна лидирует на выборах в Армении, но может потерять власть, - СМИ
21:25 07.06.2026 Вс
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Разрыв между партией Пашиняна и пророссийским блоком составляет лишь 3,7%
Фото: премьер-министр Армении Никол Пашинян (Getty Images)
На парламентских выборах в Армении партия премьера Никола Пашиняна "Гражданский договор" набирает 32,7% голосов. Четыре оппозиционные партии вместе получают 52,9%, что потенциально может позволить им претендовать на большинство в парламенте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на армянское агентство News.am.
Как распределились голоса избирателей
По данным экзитпола, опубликованным News.am:
- "Гражданский договор" Никола Пашиняна - 32,7%;
- пророссийский блок "Сильная Армения" бизнесмена Самвела Карапетяна - 29%;
- блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна - 13,2%;
- "Процветающая Армения" - 6,1%;
- "Крылья единства" - 4,6%.
Расклад в парламенте
Партия Пашиняна впереди, однако разрыв с "Сильной Арменией" составляет лишь 3,7%. Вместе все четыре оппозиционные силы набирают 52,9% голосов - это потенциально может позволить им претендовать на большинство в Национальном собрании.
Отметим, официальные результаты голосования Центральная избирательная комиссия Армении должна объявить после завершения подсчета всех бюллетеней.