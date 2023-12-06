Партія Орбана подала до парламенту резолюцію проти переговорів про вступ України до ЄС

Ці кроки відбуваються на тлі того, що прем'єр-міністр Віктор Орбан посилює тиск на Брюссель напередодні вирішального саміту ЄС наступного тижня.

Його правляча партія "Фідес" заявила, що початок переговорів про вступ України має ґрунтуватися на консенсусі між державами-членами, а "умов для цього сьогодні немає".

Позиція Угорщини щодо України

У листопаді Європейська комісія оприлюднила звіт про прогрес України та інших країн на шляху до вступу до Європейського Союзу. У документі була рекомендація розпочати переговори щодо вступу України та Молдови.

Для такого рішення потрібна згода всіх країн-членів ЄС. Питання обговорять на саміті лідерів країн, які входять до блоку, 14-15 грудня.

Проти початку переговорів щодо вступу України до Євросоюзу вже відкрито виступила Угорщина. Зокрема угорський прем'єр Віктор Орбан намагається переконати чиновників ЄС не виносити питання переговорів на саміт.

Докладніше про позицію Орбана, - у матеріалі РБК-Україна "Чому Угорщина блокує вступ України до Євросоюзу і чого хоче Орбан".