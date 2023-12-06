RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Партия Орбана подала в парламент резолюцию против переговоров о вступлении Украины в ЕС

Фото: Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Правящая партия Венгрии представила в парламент резолюцию, призывающую правительство не поддерживать начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Эти шаги происходят на фоне того, что премьер-министр Виктор Орбан усиливает давление на Брюссель в преддверии решающего саммита ЕС на следующей неделе.

Его правящая партия "Фидес" заявила, что начало переговоров о вступлении Украины должно основываться на консенсусе между государствами-членами, а "условий для этого сегодня нет".

Позиция Венгрии по отношению к Украине

В ноябре Европейская комиссия обнародовала отчет о прогрессе Украины и ряда других стран на пути к вступлению в Европейский Союз. В документе была рекомендация начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы.

Для такого решения необходимо согласие всех стран-членов ЕС. Вопрос обсудят на саммите лидеров стран, входящих в блок, 14-15 декабря.

Против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз уже открыто выступила Венгрия. В частности, венгерский премьер Виктор Орбан пытается убедить чиновников ЕС не выносить вопрос переговоров на саммит.

Подробнее о позиции Орбана, - в материале РБК-Украина "Почему Венгрия блокирует вступление Украины в Евросоюз и чего хочет Орбан".

Читайте РБК-Украина в Google News
ВенгрияЕвросоюз