Партия одного лидера. Названы причины отсутствия будущего у новой политсилы Колесникова

Как известно, основа идеологии топовой украинской политсилы это личность ее лидера. Самый яркий пример - это, пожалуй, "Батькивщина" и Юлия Тимошенко. Хотя и "Евросолидарность" с Петром Порошенко, и "Слуга народа" с Владимиром Зеленским тоже вписываются в этот ряд. Тогда как многочисленные попытки создания "партии нелидерского типа" заканчивались неизменным провалом.

И здесь у "УНД" очевидные проблемы. Что бы ни писал партийный сайт, вполне понятно, что это проект одного человека - лично Колесникова. И появления альтернативного лидера он явно не допустит, иначе зачем вообще вся эта шумиха.

А на яркого харизматичного лидера Колесников, при всем уважении к былым заслугам, явно не тянет. Да и сами былые заслуги уже припали пылью. Украинский избиратель в целом не особо помнит и ценит прошлые свершения партийных деятелей, и "продать" ему, к примеру, запуск поездов "Хюндай" и проведение ЕВРО-2012 в 2021 году совершенно нереально - слишком много всего случилось с тех пор.

К тому же, в нише "крепкого хозяйственника" у Колесникова уже есть конкурент - похожий на него по риторике, имиджу и бекграунд лидер ОПЗЖ Юрий Бойко, партия которого все-таки обладает куда большими политическими ресурсами.

Конечно, негативную роль сыграла и продолжительная пауза в политической деятельности Колесникова, когда он сам подчеркивал, что к политической активности интерес уже потерял. Безусловно, примеры успешных политических камбэков в украинской истории бывали. Но гораздо выше шансы просто потеряться среди многочисленных "старых" и "новых" лиц.