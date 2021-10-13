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Стало известно, почему у партии Колесникова нет перспектив попасть в Раду

Новина українською →
Киев, Среда 13 октября 2021 17:21
Стало известно, почему у партии Колесникова нет перспектив попасть в Раду Фото: лидер партии "Наш дом - Украина" Борис Колесников (uaourhome.com)
Автор: Наталия Гурковская

Новая партия "Украина - наш дом", лидером которой является Борис Колесников может так и остаться только "партией горсовета на Донбассе" из-за своей невнятной позиции на оси "власть-оппозиция".

Об этом идет речь в материале РБК-Украина "Партия регионов-лайт. Почему у новой партии Колесникова нет перспектив".

С одной стороны прямой критики президента Владимира Зеленского Колесников аккуратно избегает. Тогда как украинский избиратель любит четко понимать, кто за кого и кто против. Просто стоять в сторонке и давать "конструктивные советы", которых никто не просит, - верный путь к поражению.

Даже за последние года было несколько примеров того, как партии, маневрировавшие между властью и оппозицией и пытавшиеся усидеть на двух стульях, заканчивали тем, что проваливались между ними. Но чужие ошибки никого не учат, в том числе и в политике.

"Мы хотим, чтобы Украина через двадцать лет вошла в "Большую двадцатку", - говорится на официальном сайте "Наш дом - Украина".

Но пока, учитывая вышеописанное, более адекватной амбицией для партии выглядит только попадание в любой из горсоветов на Донбассе.

Подробнее том, как новый политпроект копирует идеи и риторику уже забытой Партии регионов, вызывает ассоциации с российской политикой и почему у него нет реальных электоральных шансов - читайте в материале РБК-Украина.

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Борис Колесников
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