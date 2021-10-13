Партія одного лідера. Названо причини відсутності майбутнього у нової політсили Колесникова

Як відомо, основа ідеології топової української політсили - це особистість її лідера. Найяскравіший приклад - це, мабуть, "Батьківщина" і Юлія Тимошенко. Хоча і "Євросолідарність" з Петром Порошенком, і "Слуга народу" з Володимиром Зеленським теж вписуються в цей ряд. Тоді як численні спроби створення "партії нелідерського типу" закінчувалися незмінним провалом.

І тут у "УНД" очевидні проблеми. Що б не писав партійний сайт, цілком зрозуміло, що це проект однієї людини - особисто Колеснікова. І появи альтернативного лідера він явно не допустить, інакше навіщо взагалі вся ця галас.

А на яскравого харизматичного лідера Колесніков, при всій повазі до колишніх заслуг, явно не тягне. Та й самі колишні заслуги вже припали пилом. Український виборець в цілому не особливо пам'ятає і цінує минулі звершення партійних діячів, і "продати" йому, наприклад, запуск поїздів "Хюндай" і проведення ЄВРО-2012 у 2021 році абсолютно нереально – занадто багато всього сталося з того часу.

До того ж, в ніші "міцного господарника" у Колеснікова вже є конкурент – схожий на нього з риторики, іміджу і бекграунд лідер ОПЗЖ Юрій Бойко, партія якого все-таки володіє куди більшими політичними ресурсами.

Звичайно, негативну роль зіграла і тривала пауза в політичній діяльності Колеснікова, коли він сам підкреслював, що до політичної активності інтерес вже втратив. Безумовно, приклади успішних політичних камбеків в українській історії бували. Але набагато вище шанси просто загубитися серед численних "старих" і "нових" осіб.