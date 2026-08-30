Партія німецької подруги Путіна планує блокувати допомогу Україні

Партія BSW висунула вимогу припинити військову допомогу Україні та заявила про готовність використати для цього голоси ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (AfD) у Саксонії-Ангальт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.
Представники BSW Клаудія Віттіг та Томас Шульце оприлюднили "Програму негайних дій", у якій пропонують ініціювати законопроект проти допомоги Україні в парламенті землі Саксонія-Ангальт.
У BSW розраховують проголосувати за цю ініціативу разом із проросійською AfD.
"Ми сподіваємося, що завдяки голосам AfD ця пропозиція забезпечить більшість у новому парламенті землі", - йдеться у документі кандидатів.
Попри відсутність офіційної угоди між партіями, речник BSW підтвердив, що розраховує на підтримку "Альтернативи для Німеччини", оскільки відмова від підтримки Києва є їхньою спільною позицією.
Головною метою політики BSW є блокування фінансової та військової підтримки України через Бундесрат.
Представники партії стверджують, що виділення коштів Києву створює економічний тягар для Німеччини та підвищує ризики втягування країни у війну.
"Ми хочемо політики, яка більше думає про Кьотен, ніж про Київ", - заявили Віттіг та Шульце.
Засновниця партії Сара Вагенкнехт також закликала повністю зупинити фінансові потоки на оборонні потреби України та перейти до переговорів з РФ.
"Жодного цента більше не повинно бути перераховано на війну в Україні. Нарешті потрібні серйозні дипломатичні зусилля, щоб зупинити кровопролиття", - заявила Вагенкнехт.
Соціологічні опитування в Саксонії-Ангальт показують, що BSW балансує на межі проходження до парламенту з результатом 3-4%.
Натомість ультраправа AfD є лідером перегонів у регіоні, отримуючи від 40% до 42% підтримки.
Наміри BSW співпрацювати з ультраправими вже викликали серйозну напруженість усередині самої партії та критику з боку інших політичних сил.
Нагадаємо, що на тлі обговорень можливого саміту за участю керівництва України, США та РФ, у Москві вкотре висунули жорсткі умови для прямого діалогу.
У Кремлі заявили, що зустріч лідерів можлива лише для фіксації підсумкових домовленостей, а сам процес їх досягнення буде складним. Водночас українська сторона наголошує на відсутності реального прагнення РФ до миру.
Зокрема, перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця зазначав, що Путін робить ставку на терор цивільного населення та розраховує, що українці не переживуть зимовий період.
Також у Кремлі запевняють, що будь-які переговори не зведуться до спрощеної угоди, підтверджуючи свій намір затягувати процес.