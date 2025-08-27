Партія "Наш край" оголосила про саморозпуск

Політична партія "Наш край" на своєму позачерговому з’їзді ухвалила рішення про саморозпуск через завдану їй "критичну репутаційну шкоду".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву партії.
"Партія "Наш край" відстояла свою честь та право на діяльність у судах всіх інстанцій, а Верховний Суд України визнав проукраїнську позицію партії та поставив крапку у спробах її знищити. Разом з тим, позачерговий 40-й з’їзд політичної партії "Наш край" ухвалив рішення про саморозпуск партії", - йдеться в заяві.
В партії заявили, що їй завдано "критичної репутаційної шкоди".
Там також наголосили, що з перших днів повномасштабного вторгнення Росії "926 партійців пішли на фронт добровольцями, а за 10 років активної діяльності партії не знайшлось ні одного вислову на користь РФ".
"Війна - це завжди момент істини, коли в людях проявляються найкращі або найгірші риси. Одні звершують героїчні, патріотичні вчинки, а інші стають боягузами й зрадниками. Життя показало, що в кожній державній установі та політичній силі є й ті, й інші. Недопустимо, щоб кілька зрадників або колаборантів кидали тінь недовіри на всю організацію, до якої вони належали. Герої, які воюють на фронті, повинні отримати нагороди й відзнаки, а колаборанти - терміни ув’язнення", - йдеться у заяві.
У партії стверджують, що виключили зі своїх лав людей, які співпрацювали з росіянами, і закликали до персональної відповідальності за колабораціонізм.
"Але їхні вчинки не можуть кидати тінь на десятки тисяч чесних людей – на 10 тисяч членів партії та майже 1700 депутатів місцевих рад, що представляли "Наш край", працюють для громад, воюють і волонтерять", - зазначається у заяві.
Політична партія, зареєстрована 23 серпня 2011, під назвою "Блокова партія". У 2014 році була перейменована на "Наш край", а у 2015 році партію презентували на загальнонаціональному рівні як "нову політичну силу місцевих лідерів та господарників, які не бажають брати участь у політичних іграх та інтригах".
Співголовою партії були Антон Кіссе, Сергій Шахов та Олександр Мазурчак. Партія просувала проросійські наративи у суспільстві.
Нагадаємо, у червні 2024 року Восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив позов Міністерства юстиції та заборонив діяльність проросійської політичної партії "Наш край" на території України.
За даними руху "Чесно", частина політиків від "Нашого краю" перейшли на сторону російських окупантів на Донбасі та очолили окупаційні органи влади.
Однак у серпні цього року Верховний Суд скасував рішення про цю заборону.