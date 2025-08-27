Партія "Наш край" оголосила про саморозпуск

"Партія "Наш край" відстояла свою честь та право на діяльність у судах всіх інстанцій, а Верховний Суд України визнав проукраїнську позицію партії та поставив крапку у спробах її знищити. Разом з тим, позачерговий 40-й з’їзд політичної партії "Наш край" ухвалив рішення про саморозпуск партії", - йдеться в заяві.

В партії заявили, що їй завдано "критичної репутаційної шкоди".

Там також наголосили, що з перших днів повномасштабного вторгнення Росії "926 партійців пішли на фронт добровольцями, а за 10 років активної діяльності партії не знайшлось ні одного вислову на користь РФ".

"Війна - це завжди момент істини, коли в людях проявляються найкращі або найгірші риси. Одні звершують героїчні, патріотичні вчинки, а інші стають боягузами й зрадниками. Життя показало, що в кожній державній установі та політичній силі є й ті, й інші. Недопустимо, щоб кілька зрадників або колаборантів кидали тінь недовіри на всю організацію, до якої вони належали. Герої, які воюють на фронті, повинні отримати нагороди й відзнаки, а колаборанти - терміни ув’язнення", - йдеться у заяві.

У партії стверджують, що виключили зі своїх лав людей, які співпрацювали з росіянами, і закликали до персональної відповідальності за колабораціонізм.

"Але їхні вчинки не можуть кидати тінь на десятки тисяч чесних людей – на 10 тисяч членів партії та майже 1700 депутатів місцевих рад, що представляли "Наш край", працюють для громад, воюють і волонтерять", - зазначається у заяві.