Партия "Наш край" объявила о самороспуске

Политическая партия "Наш край" на своем внеочередном съезде приняла решение о самороспуске из-за нанесенного ей "критического репутационного ущерба".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление партии.
"Партия "Наш край" отстояла свою честь и право на деятельность в судах всех инстанций, а Верховный Суд Украины признал проукраинскую позицию партии и поставил точку в попытках ее уничтожить. Вместе с тем, внеочередной 40-й съезд политической партии "Наш край" принял решение о самороспуске партии", - говорится в заявлении.
В партии заявили, что ей нанесен "критический репутационный ущерб".
Там также отметили, что с первых дней полномасштабного вторжения России "926 партийцев ушли на фронт добровольцами, а за 10 лет активной деятельности партии не нашлось ни одного высказывания в пользу РФ".
"Война - это всегда момент истины, когда в людях проявляются лучшие или худшие черты. Одни совершают героические, патриотические поступки, а другие становятся трусами и предателями. Жизнь показала, что в каждом государственном учреждении и политической силе есть и те, и другие. Недопустимо, чтобы несколько предателей или коллаборационистов бросали тень недоверия на всю организацию, к которой они принадлежали. Герои, которые воюют на фронте, должны получить награды и отличия, а коллаборационисты - сроки заключения", - говорится в заявлении.
В партии утверждают, что исключили из своих рядов людей, которые сотрудничали с россиянами, и призвали к персональной ответственности за коллаборационизм.
"Но их поступки не могут бросать тень на десятки тысяч честных людей - на 10 тысяч членов партии и почти 1700 депутатов местных советов, которые представляли "Наш край", работают для громад, воюют и волонтерят", - отмечается в заявлении.
Политическая партия, зарегистрированная 23 августа 2011 года, под названием "Блоковая партия". В 2014 году была переименована в "Наш край", а в 2015 году партию презентовали на общенациональном уровне как "новую политическую силу местных лидеров и хозяйственников, которые не желают участвовать в политических играх и интригах".
Сопредседателем партии были Антон Киссе, Сергей Шахов и Александр Мазурчак. Партия продвигала пророссийские нарративы в обществе.
Напомним, в июне 2024 года Восьмой апелляционный административный суд удовлетворил иск Министерства юстиции и запретил деятельность пророссийской политической партии "Наш край" на территории Украины.
По данным движения "Честно", часть политиков от "Нашего края" перешли на сторону российских оккупантов на Донбассе и возглавили оккупационные органы власти.
Однако в августе этого года Верховный Суд отменил решение об этом запрете.