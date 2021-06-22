Партия Меркель выступила за ужесточение позиции в отношении России

Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) утвердил предвыборную программу. В документе однопартийцы канцлера Германии Ангелы Меркель выступили за ужесточение позиции в отношении России.
Об этом говорится в совместной предвыборной программе, опубликованной на сайте политического блока.
"Россия бросает вызов нашим ценностям. Мы не хотим, чтобы это привело к серьезной военной угрозе для Европы", - отмечается в документе.
Для противостояния российской угрозе Европе необходима более тесная политическая сплоченность и способность к сдерживанию. "Нам нужно больше политического единства в Евросоюзе и НАТО", - подчеркнули в блоке.
Консерваторы также выступили за усиление "независимости восточных партнеров по Евросоюзу" и "восстановление европейского миропорядка, который был подорван противоправной аннексией Крыма Россией".
При этом в блоке ХДС/ХСС высказались за продолжение диалога и сотрудничества с Россией в тех сферах, где есть общие интересы, например в экономике и защите окружающей среды.
Напомним, в начале июня в Германии прошли местные выборы. Партия Меркель набрала на них наибольшую поддержку.
Отметим, в новогоднем обращении Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что больше не будет баллотироваться в канцлеры Германии. Она занимает этот пост с 2005 года. До 2018 года она возглавляла партию ХДС.