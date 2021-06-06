ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Партия Меркель лидирует на местных выборах в Германии

Новина українською →
Германия, Воскресенье 06 июня 2021 21:17
Партия Меркель лидирует на местных выборах в Германии Фото: канцлер Германии Ангела Меркель (GettyImages/Andreas Gora)
Автор: Юлия Струк

Данные экзит-полов свидетельствуют, что партия канцлера Германии Ангелы Меркель Христианско-демократический союз набирает наибольшую поддержку на выборах в земельный парламент в Саксонии-Анхальт. ХДС получает 35-36% голосов.

Об этом сообщает DW.

По данным экзит-полов ARD и ZDF, второе место заняли правопопулисты из партии "Альтернатива для Германии", однако их результат хуже, чем показывали последние соцопросы - между 22,5 и 23,5% голосов.

Социал-демократическая партия Германии набирает от 8 до 8,5% голосов. Левая партия, по прогнозам, получает 11%. А "зеленые" - 6,5%. Свободная демократическая партия - 6,5%.

В земле Саксония-Анхальт с 2016 года у власти находится коалиция в составе ХДС, СДПГ и "Зеленых".

Выборы в земельный парламент Саксонии-Анхальт являются последними перед сентябрьскими выборами в Бундестаг.

Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что после выборов в Бундестаг позиция ФРГ по газопроводу "Северный поток-2" может измениться. На сегодня внутри страны появляется все больше противников этого проекта.

Как писало РБК-Украина, лидер "Зеленых" Германии Роберт Габек выступил за то, чтобы поставлять оружие Украине. Он раскритиковал правительство за нежелание поддержать нашу страну в этом вопросе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Германия выборы Ангела Меркель
NEWS
Зеленский и Байден проведут сегодня телефонный разговор
Зеленский и Байден проведут сегодня телефонный разговор
DAILY
Границы дозволенного. Что дадут ковид-сертификаты в Украине и ЕС
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Границы дозволенного. Что дадут ковид-сертификаты в Украине и ЕС