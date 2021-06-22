Партія Меркель виступила за посилення позиції щодо Росії

"Росія кидає виклик нашим цінностям. Ми не хочемо, щоб це призвело до серйозної військової загрози для Європи", - наголошується в документі.

Для протистояння російській загрозі Європі необхідна більш тісна політична згуртованість і здатність до стримування. "Нам потрібно більше політичної єдності в Євросоюзі і НАТО", - підкреслили в блоці.

Консерватори також виступили за посилення "незалежності східних партнерів по Євросоюзу" і "відновлення Європейського світопорядку, який був підірваний протиправною анексією Криму Росією".

При цьому в блоці ХДС/ХСС висловилися за продовження діалогу і співпраці з Росією в тих сферах, де є спільні інтереси, наприклад в економіці і захисту навколишнього середовища.