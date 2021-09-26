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Партия Меркель может проиграть выборы в Бундестаг, - экзит-поллы

Автор: Инна Собора

Появились первые экзит-поллы на выборах в Бундестаг в Германии. Согласно предварительным данным, партия пока еще действуещего канцлера Ангелы Меркель может проиграть социал-демократам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экзит-поллы ZDF и ARD.

Так, экзит-полл ZDF показывает, что блок Меркель ХДС/ХСС проигрывает выборы социал-демократам и набирает 24% против 26%. На третьем месте партия "Союз 90/Зеленые" с 14,5% голосов.

По данным экзит-полла ARD, у ХДС/ХСС и социал-демократов по 25%. "Свободная демократическая партия" (FDP) и "Альтернатива для Германии" (AfD) набирают по 11% голосов. У "Зеленых" - 15%.

Напомним, сегодня в Германии проходят выборы в Бундестаг, в которых впервые за 16 лет не участвует Ангела Меркель.

РБК-Украина писало, что основные претенденты на должность главы немецкого правительства – однопартиец Меркель Армин Лашет, представляющий политический союз ХДС/ХСС, Олаф Шольц из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Анналена Бербок от "Зеленых". По данным последних опросов, лидирует СДПГ.

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Выборы в Германии