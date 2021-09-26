Партія Меркель може програти вибори в Бундестаг, - екзит-поли

З'явилися перші екзит-поли на виборах до Бундестагу в Німеччині. Згідно з попередніми даними, партія поки що діє канцлера Ангели Меркель може програти соціал-демократам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на екзит-поли ZDF і ARD .

Так, екзит-пол ZDF показує, що блок Меркель ХДС/ХСС програє вибори соціал-демократам і набирає 24% проти 26%. На третьому місці партія "Союз 90 / Зелені" з 14,5% голосів.

За даними екзит-полу ARD, у ХДС/ХСС і соціал-демократів по 25%. "Вільна демократична партія" (FDP) і "Альтернатива для Німеччини" (AfD) набирають по 11% голосів. У "Зелених" - 15%.