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Партія Меркель може програти вибори в Бундестаг, - екзит-поли

Автор: Инна Собора

З'явилися перші екзит-поли на виборах до Бундестагу в Німеччині. Згідно з попередніми даними, партія поки що діє канцлера Ангели Меркель може програти соціал-демократам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на екзит-поли ZDF і ARD.

Так, екзит-пол ZDF показує, що блок Меркель ХДС/ХСС програє вибори соціал-демократам і набирає 24% проти 26%. На третьому місці партія "Союз 90 / Зелені" з 14,5% голосів.

За даними екзит-полу ARD, у ХДС/ХСС і соціал-демократів по 25%. "Вільна демократична партія" (FDP) і "Альтернатива для Німеччини" (AfD) набирають по 11% голосів. У "Зелених" - 15%.

Нагадаємо, сьогодні в Німеччині проходять вибори в Бундестаг, в яких вперше за 16 років не бере участі Ангела Меркель.

РБК-Україна писало, що основні претенденти на посаду глави німецького уряду – однопартієць Меркель Армін Лашет, що представляє політичний союз ХДС/ХСС, Олаф Шольц з Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) і Анналена Бербок від "Зелених". За даними останніх опитувань, лідирує СДПН.

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Выбори в Німеччині