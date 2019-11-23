Партия Меркель отклонила голосование по кандидатуре канцлера

Христианско-демократический союз (ХДС) отклонил инициативу ввести общее голосование всех членов партии по кандидатуре на должность федерального канцлера. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что после долгих дебатов на съезде христианских демократов в субботу, 23 ноября, в Лейпциге подавляющее большинство делегатов высказались против соответствующих предложений.

В частности, среди тех, кто выступал за общее голосование, была молодежная организация консерваторов Junge Union. Ее лидер Тильман Кубан перед голосованием призвал допустить к процедуре избрания кандидатуры на пост канцлера всех членов партии. Современной партии необходимо подобное участие ее членов в принятии важных решений, подчеркнул он. В подобном ключе высказались ряд других сторонников изменения процедуры.

AFP пишет, что такие требования считаются выступлением против лидера христианских демократов и министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. По сложившейся в ХДС традиции, глава партии становится ее кандидатом на пост канцлера на очередных парламентских выборах.

Напомним, делегаты съезда Христианско-демократического союза 7 декабря 2018 года во втором туре избрали новым лидером генерального секретаря партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.