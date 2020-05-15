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Партия Меркель не будет выбирать нового лидера до конца года

Новости » Политика     15.05.2020 - 19:11
Партия Меркель не будет выбирать нового лидера до конца года
Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)

Партия ХДЗ во второй раз откладывает съезд из-за пандемии

Немецкая политическая партия Христианско-демократический союз, которую долгое время возглавляла канцлер Германии Ангела Меркель, отложила съезд, на котором должен быть избран новый руководитель, по крайней мере до декабря 2020 года. Причиной такого решения называют пандемию коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание RND, в распоряжении которого оказалось письмо нынешнего лидера ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауер к однопартийцам.

"Несмотря на COVID-19, наша цель остается такой же, какой и была в начале года. Мы хотим до конца года подготовить кадры, решить организационные вопросы и составить политическую программу, чтобы быть готовыми к следующим выборам", - говорится в письме.

При этом отмечается, что пандемия сделала невозможным проведение внеочередного съезда политпартии, поэтому избрание нового лидера произойдет не ранее декабря 2020 года, на который запланирован плановый ежегодный съезд ХДС.

Напомним, ранее сообщалось, что сразу два политика объявили о намерении выдвинуть свои кандидатуры на пост главы Христианско-демократического союза. Одним из претендентов стал премьер-министр земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет. Вторым - бывший глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридрих Мерц.

При этом, ранее съезд партии также был перенесен из-за пандемии.

Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины ГерманияАнгела Меркель
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