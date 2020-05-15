Партія Меркель не буде обирати нового лідера до кінця року

Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)

Партія ХДЗ вдруге відкладає з'їзд через пандемію

Німецька політична партія Християнсько-демократичний союз, яку тривалий час очолювала канцлер Німеччини Ангела Меркель, відклала з'їзд, на якому має бути обраний новий керівник, принаймні до грудня 2020 року. Причиною такого рішення називають пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання RND, у розпорядженні якого опинився лист нинішнього лідера ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауер до однопартійців.

"Попри COVID-19, наша мета залишається такою ж, якою була на початку року. Ми хочемо до кінця року підготувати кадри, розв'язувати організаційні питання і скласти політичну програму, щоб бути готовими до наступних виборів", - йдеться в листі.

При цьому наголошується, що пандемія зробила неможливим проведення позачергового з'їзду політпартії, тому обрання нового лідера відбудеться не раніше грудня 2020 року, на який заплановано на плановий щорічний з'їзд ХДС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що одразу два політики оголосили про намір висунути свої кандидатури на посаду голови Християнсько-демократичного союзу. Одним з претендентів став прем'єр-міністр землі Північний Рейн - Вестфалія Армін Лашет. Другим - колишній голова фракції ХДС/ХСС у бундестазі Фрідріх Мерц.

При цьому, раніше з'їзд партії також був перенесений через пандемію.

Автор: Валерія Мрачковська