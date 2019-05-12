Партия инициатора Brexit Фараджа лидирует на выборах в Европарламент, - опрос

Партия инициатора выхода Великобритании из ЕС (Brexit) Найджела Фараджа опережает и консерваторов Терезы Мэй, и лейбористов вместе взятых, набирая 34% голосов. Об этом следует из данных опроса социологической службы Opinium, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Согласно опросу, лейбористы получат 21% голосов, консерваторы во главе с премьер-министров Терезой Мэй - 11%. Партию Мэй могут опередить еще противники Brexit, Либеральные демократы, с 12%. Дальше идут "зеленые" с 8% и бывшая партия Фараджа UKIP - 4%.

Согласно опросу, 36% британцев заявили, что не знакомы со взглядами консерваторов по этой теме, 38% сказали то же самое о лейбористах. Причем даже среди тех избирателей, которые говорят о понимании позиций этих партий, есть существенные разночтения.

Ранее председатель консервативного комитета 1922 Британии Грэм Брэди заявил, что премьер-министр Тереза Мэй уже в ближайшие дни может назначить дату своей отставки.

Также РБК-Украина сообщало, что Мэй обсудила с министрами вариант второго референдума по Brexit. Мэй провела секретную встречу с помощниками и министрами, на которой обсуждались возможные пути проведения второго референдума по Brexit, которое прошло в преддверии встречи с лейбористами, на которой предполагается согласовать межпартийную сделку об условиях выхода Великобритании из состава Европейского союза.