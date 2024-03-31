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Партія Ердогана програє на місцевих виборах у Стамбулі та Анкарі

Фото: Реджеп Тайїп Ердоган, президент Туреччини (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Партія турецького президента Реджепа Тайїпа Ердогана програє на місцевих виборах у Стамбулі та Анкарі - найбільших містах Туреччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними попереднього підрахунку голосів, чинний мер Стамбула Екрем Імамоглу випереджає свого суперника від партії президента.

Чинний мер Анкари Мансур Явас, який представляє опозицію, також оголосив про перемогу над суперником від партії Ердогана.

Місцеві вибори в Туреччині

У неділю, 31 березня, в Туреччині проходили місцеві вибори. Зазвичай місцеві вибори в Туреччині розглядаються аналітиками як показник підтримки Ердогана та стійкості опозиції. Напередодні голосування Ердоган заявляв, що березневі місцеві вибори стануть останніми в його політичній кар'єрі.

У деяких містах на сході Туреччини спалахнуло насильство на тлі голосування. Так, в селищі Діярбакир під час голосування на виборчій дільниці між присутніми сталася суперечка, яка переросла на бійку зі стріляниною.

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ТурцияАнкараСтамбул