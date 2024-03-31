Партия Эрдогана проигрывает на местных выборах в Стамбуле и Анкаре

Местные выборы в Турции

В воскресенье, 31 марта, в Турции проходили местные выборы. Обычно местные выборы в Турции рассматриваются аналитиками как показатель поддержки Эрдогана и устойчивости оппозиции. В преддверии голосования Эрдоган заявлял, что мартовские местные выборы станут последними в его политической карьере.

В некоторых городах на востоке Турции вспыхнуло насилие на фоне голосования. Так, в поселке Диярбакыр во время голосования на избирательном участке между присутствующими произошел спор, переросший в драку со стрельбой.

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