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Партия Эрдогана проигрывает на местных выборах в Стамбуле и Анкаре

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Партия турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана проигрывает на местных выборах в Стамбуле и Анкаре - крупнейших городах Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным предварительного подсчета голосов, действующий мэр Стамбула Экрем Имамоглу опережает своего соперника от партии президента.

Действующий мэр Анкары Мансур Явас, представляющий оппозицию, также объявил о победе над соперником от партии Эрдогана.

Местные выборы в Турции

В воскресенье, 31 марта, в Турции проходили местные выборы. Обычно местные выборы в Турции рассматриваются аналитиками как показатель поддержки Эрдогана и устойчивости оппозиции. В преддверии голосования Эрдоган заявлял, что мартовские местные выборы станут последними в его политической карьере.

В некоторых городах на востоке Турции вспыхнуло насилие на фоне голосования. Так, в поселке Диярбакыр во время голосования на избирательном участке между присутствующими произошел спор, переросший в драку со стрельбой.

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ТурцияАнкараСтамбул