Партія Дуди хоче повного ембарго на агарну продукцію з України та Росії

Як заявив депутат Маріуш Блащак, резолюція містить три основні положення.

"По-перше, це питання, яке визначає, бути чи не бути польському сільському господарству, тобто ембарго на імпортовані з України продукти харчування та сільськогосподарську продукцію. Звичайно, ми за те, щоб це ембарго поширювалося також на продукти харчування та сільськогосподарську продукцію, надходить із Росії та Білорусі", - сказав Блащак.

Він додав, що другою вимогою резолюції є відмова від так званого "Зеленого курсу" ЄС. "Зелений курс справді надзвичайно небезпечний для майбутнього сільського господарства – польського та європейського сільського господарства", - сказав він.

"Третій пункт стосується підтримки, компенсації фермерам, які зазнають збитків, пов'язаних із усім, що пов'язане з відновленням Російської імперії Путіним та наслідками війни, яка є результатом нападу Росії на Україну. Польський уряд зобов'язаний підтримувати фермерів", - додав Блащак.

Він повідомив, що клуб ПіС клопотатиме про розгляд проекту резолюції на сесії Сейму, яка розпочнеться 6 березня.

Колишній прем'єр-міністр Матеуш Моравецький (ПіС) заявив, що "резолюція зобов'язує уряд вжити негайних дій, які захистять інтереси польського села та всієї польської економіки".

Позиція Польщі

Нагадаємо, польські фермери розпочали блокаду кордону з Україною 9 лютого, вимагаючи скасувати рішення про безмитну торгівлю України з ЄС.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Україна з Польщею "ведуть переговори про тимчасове закриття кордону для обміну товарами". В українському уряді спростували переговори.

Крім того, Туск виступив за комплексні санкції ЄС щодо сільськогосподарської продукції з РФ та Білорусі. Він планує запропонувати Сейму проект резолюції із закликом до Єврокомісії з цього питання.

На парламентських виборах у жовтні 2023 року партія "Право і справедливість" зазнала поразки. Новий уряд сформувала коаліція трьох партій і його очолив Дональд Туск.

Президент Анджей Дуда був депутатом Сейму від партії "Право та справедливість" і отримав офіційну підтримку від ПіС перед президентськими виборами 2020 року.

Детальніше про відносини Польщі та України читайте у матеріалі РБК-Україна "Межа допустимого. Що стоїть за конфліктом України з Польщею і як знизити його градус".