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Партия будущего канцлера Германии одобрила новую коалицию

Автор: Дмитрий Кузнецов

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) на своем съезде одобрила коалицию с "зелеными" и Свободной демократической партией (СДП). Политсила Олафа Шольца сделала это первой из партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как отмечает издание, коалиционное соглашение с "зелеными" и СДП поддержали почти 99% делегатов съезда СДПГ. Ожидается, что две другие партии также одобрят документ в ближайшие дни.

"Меня это очень радует. Мы хотим сформировать правительство, которое будет двигать страну вперед", - написал в своем Twitter лидер СДПГ Олаф Шольц, который претендует на пост канцлера Германии.

Ожидается, что партийный съезд СДП рассмотрит коалиционное соглашение 5 декабря. "Зеленые", в свою очередь, проводят голосование среди членов своей партии.

По данным издания, коалиционный договор партии подпишут 7 декабря, а на следующий день, 8 декабря, Бундестаг изберет Шольца новым канцлером Германии.

Напомним, ранее Олаф Шольц заявил о планах возглавлять правительство Германии больше одного срока.

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ГерманияОлаф Шольц