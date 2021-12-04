Партія майбутнього канцлера Німеччини схвалила нову коаліцію

Як зазначає видання, коаліційну угоду з "зеленими" і ВДП підтримали майже 99% делегатів з'їзду СДПН. Очікується, що дві інші партії також схвалять документ найближчими днями.

"Мене це дуже радує. Ми хочемо сформувати уряд, який буде рухати країну вперед", - написав у своєму Twitter лідер СДПН Олаф Шольц, який претендує на посаду канцлера Німеччини.

Очікується, що партійний з'їзд ВДП розгляне коаліційну угоду 5 грудня. "Зелені", своєю чергою, проводять голосування серед членів своєї партії.

За даними видання, коаліційний договір партії підпишуть 7 грудня, а наступного дня, 8 грудня, Бундестаг обере Шольца новим канцлером Німеччини.