RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Партія майбутнього канцлера Німеччини схвалила нову коаліцію

Автор: Дмитрий Кузнецов

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) на своєму з'їзді схвалила коаліцію з "зеленими" і Вільною демократичною партією (ВДП). Політсила Олафа Шольца зробила це першою з партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як зазначає видання, коаліційну угоду з "зеленими" і ВДП підтримали майже 99% делегатів з'їзду СДПН. Очікується, що дві інші партії також схвалять документ найближчими днями.

"Мене це дуже радує. Ми хочемо сформувати уряд, який буде рухати країну вперед", - написав у своєму Twitter лідер СДПН Олаф Шольц, який претендує на посаду канцлера Німеччини.

Очікується, що партійний з'їзд ВДП розгляне коаліційну угоду 5 грудня. "Зелені", своєю чергою, проводять голосування серед членів своєї партії.

За даними видання, коаліційний договір партії підпишуть 7 грудня, а наступного дня, 8 грудня, Бундестаг обере Шольца новим канцлером Німеччини.

Нагадаємо, раніше Олаф Шольц заявив про плани очолювати уряд Німеччини більше одного терміну.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГерманияОлаф Шольц