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В партии "УДАР" Кличко рассказали, как приблизить вступление в НАТО

Новина українською →
Киев, Понедельник 14 июня 2021 19:37
В партии "УДАР" Кличко рассказали, как приблизить вступление в НАТО Фото: Оксана Оринец (facebook.com / oksana.yurynets)
Автор: РБК-Украина

Украина должна довести до конца ряд реформ и достичь уровня стандартов НАТО, чтобы нас хотели там видеть, а не напрашиваться.

Об этом заявила председатель партии "УДАР Виталия Кличко" во Львовской области Оксана Юринец.

"Стратегия вступления Украины в НАТО должно строиться на реальных шагах, а не словах. Ключевым в евроатлантической интеграции является четкое выполнение Украиной требований вступления в НАТО и достижения критериев членства. Мы должны достичь уровня стандартов Альянса, чтобы нас приглашали и хотели там видеть, а не мы напрашивались", - написала Оринец.

Она убеждена, что нужно в первую очередь завершить реформы ВСУ и СБУ.

"Украинские воины своим героизмом и профессионализмом доказали, что они как минимум не уступают представителям сильнейших армий мира. Сегодня их героизм нужно поддержать реформированием системы управления войском и новым вооружением. Патриоты из Службы безопасности Украины успешно сопротивляются попыткам врага разрушить страну изнутри. Сегодня они должны получить поддержку в виде новой Службы, соответствующей современным развитым государствам", - подчеркнула Юринец.

Она отметила, что Украина должна действовать: назначить посла в НАТО, которого нет два года, и использовать статус партнера расширенных возможностей при НАТО для углубления интеграции в Альянс.

"Украина должна не просить "возьмите нас в НАТО". Украина должна действовать. Мы будем или создателями, или жертвами истории. "УДАР", как политическая партия, исповедующая евроатлантические ценности, готова стать площадкой для объединения всех сил в государстве, которые поддерживают интеграцию Украины в НАТО. Вместе мы победим. Вместе мы сделаем Украину сильной", - подытожила Юринец.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в день саммита НАТО заявил, что Киев сделал все для получения Плана действий по членству (ПДЧ) в Альянсе. Теперь настало время конкретных решений от НАТО.

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