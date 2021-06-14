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У партії "УДАР" Кличка розповіли, як наблизити вступ в НАТО

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Київ, Понеділок 14 червня 2021 19:37
У партії "УДАР" Кличка розповіли, як наблизити вступ в НАТО Фото: Оксана Оринець (facebook.com / oksana.yurynets)
Автор: РБК-Україна

Україна має довести до кінця низку реформ і досягти рівня стандартів НАТО, щоб нас хотіли там бачити, а не напрошуватися.

Про це заявила голова партії "УДАР Віталія Кличка" у Львівській області Оксана Юринець.

"Стратегія вступу України до НАТО має будуватися на реальних кроках, а не словах. Ключовим в євроатлантичній інтеграції є чітке виконання Україною вимог вступу в НАТО та досягнення критеріїв членства. Ми маємо досягти рівня стандартів Альянсу, щоб нас запрошували та хотіли там бачити, а не ми напрошувалися", - написала Оринець.

Вона переконана, що потрібно в першу чергу завершити реформи ЗСУ та СБУ.

"Українські воїни своїм героїзмом та професіоналізмом довели, що вони щонайменше не поступаються представникам найсильніших армій світу. Сьогодні їхній героїзм потрібно підтримати реформуванням системи управління військом та новим озброєнням. Патріоти зі Служби безпеки України успішно чинять опір спробам ворога зруйнувати країну зсередини. Сьогодні вони мають отримати підтримку у вигляді нової Служби, що відповідатиме стандартам сучасних розвинених держав", - наголосила Юринець.

Вона зазначила, що Україна має діяти: призначити посла у НАТО, якого немає два роки, та використати статус партнера розширених можливостей при НАТО для поглиблення інтеграції в Альянс.

"Україна має не просити "візьміть нас у НАТО". Україна має діяти. Ми будемо або творцями, або жертвами історії. "УДАР", як політична партія, що сповідує євроатлантичні цінності, готова стати майданчиком для об’єднання усіх сил у державі, які підтримують інтеграцію України у НАТО. Разом ми переможемо. Разом ми зробимо Україну сильною", - підсумувала Юринець.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський в день саміту НАТО заявив, що Київ зробив все для отримання Плану дій щодо членства (ПДЧ) в Альянсі. Тепер настав час конкретних рішень від НАТО.

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