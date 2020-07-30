К партии Тимошенко присоединился действующий председатель Запорожской РГА

К партии "Батькивщина" присоединился действующий председатель Запорожской районной государственной администрации Роман Полиектов, назначенный на должность президентом Владимиром Зеленским несколько месяцев назад.

Об этом сообщил председатель Запорожской "Батькивщины" Владислав Куценко.

"Роман - профессионал своего дела, грамотный менеджер и управленец. Человек, который пришел менять жизнь в Запорожском районе на лучше, но ему стало тесно и некомфортно в среде так называемых "слуг". Поэтому Роман сегодня с нами, с "Батькивщиной". Идет на местные выборы с командой профессионалов, чтобы реально поработать в интересах Запорожского края", - сообщил Куценко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесском городском совете создана депутатская группа "Батькивщины", в которую вошли 5 депутатов, которые ранее были членами других фракций.