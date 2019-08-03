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Данилюк рассказал о переговорах с западными партнерами по налоговой амнистии

Новости » Экономика    03.08.2019 - 05:41
Данилюк рассказал о переговорах с западными партнерами по налоговой амнистии
Фото: Александр Данилюк (из открытых источников)

Ключевое условие проведения налоговой амнистии - реформирование налоговой службы

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк подтвердил, что Украина ведет переговоры с западными партнерами по вопросу проведения налоговой амнистии. Об этом он заявил в эфире "Радио НВ", передает РБК-Украина.

Данилюк подчеркнул, что первоочередное задание такой амнистии - результативность.

"Да, мы переговоры ведем по этому поводу. Вопрос всегда условий, то есть какая ставка… Первое, она (амнистия капитала, - ред.) должна дать результат, потому что если посмотреть на примеры других стран, в частности Италии, недавно была амнистия в Молдове проведена, то они не слишком успешны... Очень часто одна из причин- это слабость самой налоговой", - сказал он.

Ключевым условием проведения налоговой амнистии, по словам Данилюка, является реформирование налоговой службы.

"Вторым, конечно, является ставка, по которой происходит амнистия... Это политический вопрос, на самом деле. И где эта граница, нам еще надо определить", - добавил секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что деньги, заработанные коррупционным или каким-то иным криминальным путем, не должны подлежать амнистии.

Напомним, в ходе встречи с представителями бизнеса в июне президент Украины Владимир Зеленский анонсировал налоговую амнистию для бизнеса.

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