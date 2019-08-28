ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У партії "Слуга народу" назвали плату за податкову амністію

Новини » Економіка    28.08.2019 - 14:58
У партії "Слуга народу" назвали плату за податкову амністію
Фото: аниил Гетманцев (facebook com Tax-Advisers-Association)

Базова ставка при декларуванні коштів складе 5%

При проведенні податкової амністії в Україні планується встановити ставки податків. Про це в інтерв'ю виданню "Економічна правда" сказав Данило Гетманцев, який скоріш за все очолить парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.

Гетманцев заявив, що при амністії капіталів загальна ставка буде 5%, знижена 2,5% при інвестуванні в облігації держпозики. Підвищена ставка буде стягуватися з декларування негрошових активів.

"Ми вваємо, що амністія буде платною", - сказав він і додав, що гроші в розмірі 300 тис. грн будуть амністовані кожному - незалежно від того, подав хтось декларацію або не подав.

Гетманцев також назвав три основні цілі, які мають намір досягти при проведенні податкової амністії.

"Перша мета - ми повинні дати можливість людям, які 28 років отримували доходи у різних формах, обілитися. Підвести риску під тим, що було 28 років, і почати нову фінансову історію з чистого аркуша", - сказав він.

За його словами, друга мета - повернути гроші в Україну.

"Третя наша мета - це збір грошей в бюджет. Очікуємо отримати 5% від сум, які будуть амністовані. Проте це не основна мета", - додав він.

Нагадаємо, в червні президент України Володимир Зеленський анонсував податкову амністію для бізнесу.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку серпня 2019 року глава Державної податкової служби України Сергій Верланов запропонував ввести податкову амністію, ставки якого можуть скласти 5-9%.

"Слуга народу" подасть 465 змін до Конституції У "Слуги народу" назвали можливі призначення в Кабмін 29 серпня
Новини України Слуга народаПодаткиамнистия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся