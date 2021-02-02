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В партии "Слуга народа" в ближайшее время планируют рассмотреть вопрос членства Дубинского

Вторник 02 февраля 2021 05:03
В партии "Слуга народа" в ближайшее время планируют рассмотреть вопрос членства Дубинского
Фото: Александр Дубинский (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Народный депутат Александр Дубинский остается руководителем ячейки Киевской области партии "Слуга народа". Вопрос членства в партии должны рассмотреть в ближайшее время.

Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV заявила народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук.

По ее словам, в ближайшее время будет проходить собрание членов партии.

"Он (Дубинский, - ред.) является руководителем отделения Киевской области, и этот вопрос тоже будет решаться", - отметила Верещук.

Она также убеждена, что другие члены фракции "Слуга народа" продолжат работать и не выйдут из провластной фракции через Дубинского.

Напомним, 1 февраля народного депутата Александра Дубинского исключили из фракции "Слуга народа".

Как известно, в начале января Соединенные Штаты Америки обвинили Дубинского во вмешательстве в американские выборы 2020 года. Минфин США внес народного депутата в список персональных санкций.

После этого в Офисе президента пообещали наказать причастных к вмешательству в выборы президента США, несмотря на партийную принадлежность.

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