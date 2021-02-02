У партії "Слуга народу" найближчим часом планують розглянути питання членства Дубінського

Фото: Олександр Дубінський (РБК-Україна)

Народний депутат Олександр Дубінський залишається керівником осередку Київської області партії "Слуга народу". Питання членства в партії повинні розглянути найближчим часом.

Про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV заявила народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук.

За її словами, найближчим часом відбуватимуться збори членів партії.

"Він (Дубінський, - ред.) є керівником осередку Київської області, і це питання теж буде вирішуватись", - зазначила Верещук.

Вона також переконана, що інші члени фракції "Слуга народу" продовжать працювати і не вийдуть із провладної фракції через Дубінського.

Нагадаємо, 1 лютого народного депутата Олександра Дубінського виключили із фракції "Слуга народу".

Як відомо, на початку січня Сполучені Штати Америки звинуватили Дубінського у втручанні в американські вибори 2020 року. Мінфін США вніс народного депутата до списку персональних санкцій.

Після цього в Офісі президента пообіцяли покарати причетних до втручання у вибори президента США, попри партійну приналежність.