У Зеленского пообещали наказать причастных к вмешательству в выборы США

Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)

В Офисе президента Украины отреагировали на американские санкции против украинских граждан за вмешательство в президентские выборы. Обещают наказать причастных к вмешательству.

Об этом говорится в заявлении руководителя Офиса президента Андрея Ермака на странице в Twitter.

Он отметил, что виновные будут привлечены к ответственности, независимо от принадлежности к партии.

"Независимо от принадлежности к партии, эта администрация сделает все, что в ее силах, чтобы привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США", - написал Ермак.

Напомним, в понедельник Министерство финансов США заявило о введении санкций против семи граждан Украины. В санкционном списке оказался народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.

Отметим, Дубинского и других украинцев в США связывают с народным депутатом Андреем Деркачем, которого в Вашингтоне называют "агентом России".

Как писало РБК-Украина, в Офисе президента заявляли, что глава государства Владимир Зеленский не будет комментировать ситуацию с санкциями США за вмешательство в выборы.