В партии Шольца выступили за ускоренное вступление Украины в ЕС

"Это не помогает Украине, если мы сейчас говорим об десятилетия. Это страна в состоянии войны, которая нуждается в поощрении. Вот где перспектива может быть полезной", - заявил председатель комитета по иностранным делам Бундестага Михаэль Рот.

Он добавил, что Украина знает о долгом пути, который стоит пройти.

При этом вице-президент Европарламента Катарина Барли, также член СДПГ, считает, что говорить о сроках вступления Украины в ЕС пока трудно. По ее словам, Евросоюз должен продемонстрировать поддержку.

"Мы хотим, чтобы Украина присоединилась к ЕС, и мы делаем все, что в наших силах, чтобы их поддержать". Это также было невероятно важно как сигнал поддержки народа Украины", - отметила политик.

Она добавила, что Украина пока не соответствует критериям для вступления в ЕС.

"Мы имели опыт того, что происходит, когда мы принимаем страны, которые еще не достигли нужного уровня. Так было, например, с Болгарией и Румынией. После того, как страны присоединились, трудно выйти на тот уровень, который нам на самом деле нужен", - сказала Барли.