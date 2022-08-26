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В партии Шольца призывают к переговорам с РФ и прекратить поставки оружия Украине

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Берлин, Пятница 26 августа 2022 13:01
В партии Шольца призывают к переговорам с РФ и прекратить поставки оружия Украине Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Представители левого крыла Социал-демократической партии Германии, лидером которой является канцлер Германии Олаф Шольц, выступили против поставок оружия Украине. Также они призвали "срочно" начать переговоры с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Как пишет немецкое издание, ссылаясь на письмо социал-демократов, которое есть его распоряжении, подписантами этого обращения стали несколько членов Бундестага, Европейского парламента, представители федеральных земель, а также бывший премьер земли Бремен Карстен Зилинг и мэр Дортмунда Томас Вестфаль.

"Продолжение войны приведет к большему количеству жертв и разрушений. Нам как можно быстрее нужно прекращение огня как точка отсчета для комплексных мирных переговоров", - цитирует издание содержание письма.

Представители левого крыла заявляют, что якобы "улучшения отношений с Россией" возможно только после ухода от власти Владимира Путина, впрочем, до этого надо найти так называемый "образ жизни" с российским правительством, который "признает реальность, что это может не нравиться, но якобы исключает дальнейшей эскалации войны".

Также в партии Шольца выступили против поставок Украине тяжелого вооружения, потому что это якобы несет "ядерную угрозу".

"С каждой поставкой оружия важно тщательно взвешивать, где лежит "красная линия", которая может быть воспринята как вступление в войну и вызвать соответствующую реакцию", - говорится в обращении депутатов.

Вместе с тем подписанты письма обратились к Евросоюзу усилить дипломатические усилия с некоторыми странами, "чтобы склонить их к посреднической роли между воюющими сторонами", там также упоминается и Китай.

Напомним, ранее Die Welt сообщало, что Германия уже несколько месяцев игнорирует просьбы Украины о поставках оружия.

Добавим, что глава МИД страны Анналена Бербок, комментируя поставки оружия, отмечала, что Берлин или помогает, или бросает украинцев на произвол судьбы.

Между тем сам канцлер Олаф Шольц заявил, Германия не будет поставлять Украине оружие, которым можно обстреливать территорию России.

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