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Партии не могут заниматься благотворительностью: в НАПК объяснили почему

Украина, Среда 26 августа 2020 17:13
Партии не могут заниматься благотворительностью: в НАПК объяснили почему
Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Политические партии в Украине не могут использовать свои имущество и средства для благотворительной деятельности. В период избирательного процесса благотворительная помощь не может предоставляться от имени партии или быть связанной с ее деятельностью.

Такое заявление сделали в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Кроме того, благотворительная помощь от политической партии в период избирательного процесса, который начинается за 50 дней до местных выборов, содержит признаки косвенного подкупа выборов.

За подкуп избирателей предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Разъяснение НАПК основывается на нормах законов о политических партиях и о благотворительной деятельности, Уголовном и Избирательном кодексах, Конституции Украины и решении Конституционного суда от 12 июня 2007 года.

Напомним, ранее НАПК выявило нарушения финансовой отчетности в 23 политических партиях; агентство опубликовало список нарушителей.

Кроме того, НАПК насчитало более 2 тысяч коррупционеров за первую половину 2020 года.

Добавим, НАПК планирует проверить декларации 12 заместителей министров.

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