НАПК проверит декларации 12 замминистров

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Также агентство проверит декларацию главы Днепропетровской ОГА

Национальное агентство по предотвращению коррупции начало проверку деклараций 12 заместителей министра. Речь идет о действующих и бывших чиновниках.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Речь идет о:

первом замминистра инфраструктуры Дмитрие Абрамовиче;

заместителе министра цифровой трансформации Александре Борнякове,

заместителе министра юстиции Виталии Василике,

экс-заместителе министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрие Грымчаке;

экс-заместителе министра здравоохранения Михаиле Загрийчуке,

заместителе министра развития экономики торговли и сельского хозяйства Тарасе Качке,

экс-заместителе министра энергетики и защиты окружающей среды Станиславе Ковалевском,

замминистра юстиции по вопросам европейской интеграции Валерии Коломиец,

заместителе министра юстиции Иване Лещине,

замминистра образования и науки Любомире Мандзий,

замминистра развития общин и территорий Вячеславе Негоде,

экс-заместителе министра развития общин и территорий/бывшем замминистра регионального развития строительства и ЖКХ Льве Парцхаладзе.

Кроме того, НАПК начало проверку деклараций главы Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко и заместителя начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Константина Гейко.

В ведомстве напоминают, что на проведение полной проверки деклараций предусмотрено до 120 календарных дней. При наличии оснований полную проверку могут продлить, но не более чем на 60 календарных дней.

Напомним, в конце июля НАПК начало проверку деклараций главы государства Владимира Зеленского и пятого президента Петра Порошенко за 2018 и 2019 годы.