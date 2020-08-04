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НАПК проверит декларации 12 замминистров

Украина, Вторник 04 августа 2020 12:55
НАПК проверит декларации 12 замминистров
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Также агентство проверит декларацию главы Днепропетровской ОГА

Национальное агентство по предотвращению коррупции начало проверку деклараций 12 заместителей министра. Речь идет о действующих и бывших чиновниках.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Речь идет о:

  • первом замминистра инфраструктуры Дмитрие Абрамовиче;
  • заместителе министра цифровой трансформации Александре Борнякове,
  • заместителе министра юстиции Виталии Василике,
  • экс-заместителе министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрие Грымчаке;
  • экс-заместителе министра здравоохранения Михаиле Загрийчуке,
  • заместителе министра развития экономики торговли и сельского хозяйства Тарасе Качке,
  • экс-заместителе министра энергетики и защиты окружающей среды Станиславе Ковалевском,
  • замминистра юстиции по вопросам европейской интеграции Валерии Коломиец,
  • заместителе министра юстиции Иване Лещине,
  • замминистра образования и науки Любомире Мандзий,
  • замминистра развития общин и территорий Вячеславе Негоде,
  • экс-заместителе министра развития общин и территорий/бывшем замминистра регионального развития строительства и ЖКХ Льве Парцхаладзе.

Кроме того, НАПК начало проверку деклараций главы Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко и заместителя начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Константина Гейко.

В ведомстве напоминают, что на проведение полной проверки деклараций предусмотрено до 120 календарных дней. При наличии оснований полную проверку могут продлить, но не более чем на 60 календарных дней.

Напомним, в конце июля НАПК начало проверку деклараций главы государства Владимира Зеленского и пятого президента Петра Порошенко за 2018 и 2019 годы.

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