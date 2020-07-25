НАПК за полгода насчитало более 2 тысяч коррупционеров

Чаще всего в реестр коррупционеров попадают работники ГУИС и Нацполіції
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) с начала года внесло в реестр коррупционеров 2018 человек. Чаще всего в реестр коррупционеров попадают работники Государственной уголовно-исполнительной службы (ГУИС) и Нацполиции.
Об этом сообщает пресс-служба НАЗК.
Отмечается, что 429 человек совершили уголовные правонарушения, 1532 привлечены к административной и еще 57 - к дисциплинарной ответственности.
Чаще всего в реестр коррупционеров попадают работники, в том числе бывшие, ГУИС и Нацполиции.
Так, в реестр коррупционеров включены 102 сотрудники ГУИС:
Также в реестр коррупционеров попали 175 полицейских.
Так, 12 правоохранителей привлечены к уголовной ответственности за коррупционные правонарушения:
К административной ответственности за несвоевременную подачу декларации привлечены 156 правоохранителей. За несвоевременное уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии привлечен один полицейский.
К дисциплинарной ответственности привлечено 7 полицейских:
По сравнению с предыдущим годом в этом году количество привлеченных к ответственности и внесенных в реестр работников Нацполиции снизилась на 33%, а ГУИС - на 11%.
Все данные лиц вносятся в реестр после решения суда и привлечения их к ответственности (наложение штрафов, лишение свободы и тому подобное).
Напомним, НАПК выявило многочисленные признаки нарушений в финансовой отчетности за IV квартал 2019 года у 23 партий.