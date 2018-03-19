Паром с пассажирами в Японии столкнулся с маяком

Пассажирский паром "Фукуока-2" столкнулся с 10-метровым плавучим маяком на выходе из японского порта Акаси на тихоокеанском побережье острова Хонсю. Об этом сообщает Kyodo.

Сообщается, что паром водоизмещением около 9,8 тыс. т блокирован до сих пор и не может продолжать движение, поскольку ему на винт намоталась цепь, фиксировавшая плавучий маяк. На борту судна - 509 пассажиров и членов команды. В настоящее время прорабатывается вопрос об их эвакуации.

Напомним, ранее сообщалось, что к берегам Японии прибило деревянную лодку с останками восьми человек. Семиметровую лодку нашли в воскресенье на пляже неподалеку от города Ога в префектуре Акита.

Как отмечается, на судне не было никаких навигационных приборов. Обследовав лодку, власти обнаружили останки восьми человек, причем некоторые тела разложились до костей.