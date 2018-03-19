Пором з пасажирами в Японії зіткнувся з маяком

Пасажирський пором "Фукуока-2" зіткнувся з 10-метровим плавучим маяком на виході з японського порту Акасі на тихоокеанському узбережжі острова Хонсю. Про це повідомляє Kyodo.

Повідомляється, що пором водотоннажністю близько 9,8 тис. т блокований до цих пір і не може продовжувати рух, оскільки йому намотався на гвинт ланцюг, фиксировавшая плавучий маяк. На борту судна - 509 пасажирів і членів команди. В даний час опрацьовується питання про їх евакуацію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до берегів Японії прибило дерев'яний човен з останками восьми осіб. Семиметровий човен знайшли в неділю на пляжі неподалік від міста Ода в префектурі Акіта.

Як зазначається, на судні не було ніяких навігаційних приладів. Обстеживши човен, влада виявила останки восьми осіб, причому деякі тіла розклалися до кісток.