Парламенту рекомендуют не включать дезертиров в численность ВСУ

Комитет по вопросам национальной безопасности рекомендует Верховной раде принять во втором чтении законопроект №1227 "О внесении изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе" об усовершенствовании некоторых вопросов прохождения гражданами военной службы". Об этом сообщает информационное управление Аппарата ВР.

Так, 1 октября состоялось заседание комитета, в ходе которого нардепы рассмотрели данный проект.

"1 октября состоялось заседание комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, на котором рассматривались подготовленные ко второму чтению проекты законов… "О внесении изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе" об усовершенствовании некоторых вопросов прохождения гражданами военной службы" (№1227)… По результатам обсуждения комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять во втором чтении и в целом", - сообщили в ВР.

Проект предлагает признать военнослужащих, самовольно оставивших воинские части или места службы, дезертировавших из ВСУ и других формирований или добровольно сдавшихся в плен, такими, которые не входят в численность ВСУ.

Напомним, 20 сентября Верховная рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №1227, которым усовершенствуются вопросы прохождения военной службы. За него проголосовали 275 нардепов.

Как писало РБК-Украина ранее, в осенней кампании 2019 года на срочную военную службу в Вооруженные силы Украины будут призваны 15 тыс. 200 новобранцев.