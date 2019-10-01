Парламенту рекомендують не включати дезертирів у чисельність ЗСУ

Комітет з питань національної безпеки рекомендує Верховній раді прийняти у другому читанні законопроект №1227 "Про внесення змін до закону "Про військовий обов'язок і військову службу "щодо удосконалення деяких питань проходження громадянами військової служби". Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Так, 1 жовтня відбулося засідання комітету, у ході якого нардепи розглянули даний проект.

"1 жовтня відбулося засідання комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, на якому розглядалися підготовлені до другого читання проекти законів... "Про внесення змін до закону "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо удосконалення деяких питань проходження громадянами військової служби" (№ 1227)... За результатами обговорення комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді прийняти у другому читанні та в цілому", - повідомили в ВР.

Проект пропонує визнати військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини або місця служби, які дезертирували із ЗСУ та інших формувань чи добровільно здалися в полон, такими, що не входять у чисельність ЗСУ.

Нагадаємо, 20 вересня Верховна рада України підтримала в першому читанні законопроект №1227, яким вдосконалюються питання проходження військової служби. За нього проголосували 275 нардепів.

Як писало РБК-Україна раніше, в осінній кампанії 2019 року на строкову військову службу в Збройні сили України будуть покликані 15 тис. 200 новобранців.