Парламенту рекомендуют принять закон об увольнении членов Нацрады

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политике рекомендует Верховной раде принять законопроект №2036 об изменениях в закон о Национальной раде по вопросам телерадиовещания по совершенствованию процедуры увольнения и назначения членов Нацрады. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Так, документ рекомендуют принять в первом чтении за основу и в целом.

"Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует Верховной раде Украины принять в первом чтении и в целом как закон проект закона №2036 "О внесении изменений в закон "О Национальной раде Украины по вопросам телевидения и радиовещания" по совершенствованию процедуры увольнения и назначения членов Национальной рады Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - говорится в сообщении.

Документом предусматривается обеспечить непрерывность функционирования ведомства путем предоставления члену Нацрады права исполнять обязанности до назначения нового члена и закрепляется обязательность одновременного назначения членов Национальной рады на все вакантные должности.

Во время обсуждения отмечалось, что нынешний порядок предусматривает двухмесячное отсутствие членов ведомства, а это может привести к остановке работы Национальной рады как постоянно действующего коллегиального органа, что является недопустимым в современных условиях развития информационного пространства государства.

Напомним, ранее профильный комитет предлагал нардепам в среду принять законопроект о процедуре увольнения и назначения членов Национальной рады по вопросам телевидения и радиовещания.

Как писало РБК-Украина, ранее комитет ВР по вопросам свободы слова и информационной политики рекомендовал Верховной раде 8 созыва усовершенствовать процедуру отбора кандидатур на должности членов Нацрады по вопросам телевидения и радиовещания.