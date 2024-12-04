До парламенту Південної Кореї внесли законопроект про імпічмент президента

Воєнний стан у Південній Кореї

Нагадаємо, 3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні. Причинами цього була не воєнна загроза, а внутрішньополітична ситуація. Це викликало бурхливу реакцію всередині Південної Кореї, і в інших країнах.

Пізніше уряд Південної Кореї схвалив скасування воєнного стану, а президент зупинив дії особливого режиму в країні. Загалом воєнний стан у Південній Кореї тривав близько шести годин.

Опозиція Південної Кореї висунула президенту жорсткий ультиматум піти у відставку.

Детальніше про те, чому у Південній Кореї оголошували воєнний стан і які наслідки цього, - у матеріалі РБК-Україна.

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