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В парламент Южной Кореи внесли законопроект об импичменте президента

Фото: президент Южной Кореи Юн Сок Ель (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Оппозиционные партии Южной Кореи подали в парламент законопроект об импичменте президента Юн Сок Еля. Его могут принять в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщает агентство, шесть южнокорейских оппозиционных партий подали в парламент законопроект об импичменте президента, который уже столкнулся с обвинениями в жестком руководстве со стороны своих оппонентов и внутри собственной партии.

Голосование назначено на 6-7 ноября. В случае, если инициатива оппозиции получит необходимое количество голосов, вопросы передадут на рассмотрение Конституционному суду.

Военное положение в Южной Корее

Напомним, 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил военное положение в стране. Это вызвало бурную реакцию внутри Южной Кореи, и в других странах.

Позже правительство Южной Кореи одобрило отмену военного положения, а президент остановил действия особого режима в стране. В целом военное положение в Южной Корее длилось около шести часов.

Оппозиция Южной Кореи выдвинула президенту жесткий ультиматум уйти в отставку.

Более подробно том, почему в Южной Корее объявляли военное положение и какие последствия этого, - в материале РБК-Украина.

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Южная Корея