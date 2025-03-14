До парламенту Болгарії пройшла проросійська партія після перерахунку результатів виборів

Парламентські вибори у Болгарії відбилися у жовтні 2024 року. Але Конституційний суд Болгарії призначив переглянути результати виборів за скаргою партії "Велич". Політична сила має проросійські погляди та не підтримує допомогу Україні.

У жовтні партія не подолала чотиривідсотковий барʼєр для проходження до парламенту, їй забракло кількох голосів. Після часткового перерахунку результатів виборів "Велич" пройшла до парламенту. Партія отримала 10 місць, інші шість місць розподілили між чотирма невеликими партіями.

Правляча коаліція на чолі з правоцентристською партією "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" втратила п'ять голосів, але все ж зберегла мінімальну більшість - 121 місце з 240.

Конституційний суд відхилив заклики до повного перерахунку голосів.

Як пише Reuters, загалом ця ситуація додала ще більше невпевненості на політичній сцені Болгарії, де протягом багатьох років не можуть отримати більшість або сформувати стабільну коаліцію.