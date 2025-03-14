В парламент Болгарии прошла пророссийская партия после пересчета результатов выборов

Парламентские выборы в Болгарии отбились в октябре 2024 года. Но Конституционный суд Болгарии назначил пересмотреть результаты выборов по жалобе партии "Величие". Политическая сила имеет пророссийские взгляды и не поддерживает помощь Украине.

В октябре партия не преодолела четырехпроцентный барьер для прохождения в парламент, ей не хватило нескольких голосов. После частичного пересчета результатов выборов "Величие" прошла в парламент. Партия получила 10 мест, остальные шесть мест распределили между четырьмя небольшими партиями.

Правящая коалиция во главе с правоцентристской партией "Граждане за европейское развитие Болгарии" потеряла пять голосов, но все же сохранила минимальное большинство - 121 место из 240.

Конституционный суд отклонил призывы к полному пересчету голосов.

Как пишет Reuters, в целом эта ситуация добавила еще больше неуверенности на политической сцене Болгарии, где в течение многих лет не могут получить большинство или сформировать стабильную коалицию.