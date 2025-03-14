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В парламент Болгарии прошла пророссийская партия после пересчета результатов выборов

Фото: в парламент Болгарии прошла пророссийская партия "Величие" (flickr com swiv)
Автор: Наталья Юрченко

По парламенту Болгарии прошли депутаты пророссийской партии "Величие". Это произошло после частичного пересчета результатов выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Парламентские выборы в Болгарии отбились в октябре 2024 года. Но Конституционный суд Болгарии назначил пересмотреть результаты выборов по жалобе партии "Величие". Политическая сила имеет пророссийские взгляды и не поддерживает помощь Украине.

В октябре партия не преодолела четырехпроцентный барьер для прохождения в парламент, ей не хватило нескольких голосов. После частичного пересчета результатов выборов "Величие" прошла в парламент. Партия получила 10 мест, остальные шесть мест распределили между четырьмя небольшими партиями.

Правящая коалиция во главе с правоцентристской партией "Граждане за европейское развитие Болгарии" потеряла пять голосов, но все же сохранила минимальное большинство - 121 место из 240.

Конституционный суд отклонил призывы к полному пересчету голосов.

Как пишет Reuters, в целом эта ситуация добавила еще больше неуверенности на политической сцене Болгарии, где в течение многих лет не могут получить большинство или сформировать стабильную коалицию.

Напомним, в январе 2025 года между Украиной и Болгарией возник конфликт из-за заявления лидера пророссийской партии "Возрождение" Костадина Костадинова. Он заявил, что болгары якобы составляют большинство населения Южной Бессарабии (южная часть Одесской области), и поэтому, по его мнению, "нет ничего более логичного, чем возвращение региона в состав Болгарии".

Посольство Украины в Болгарии осудило такие призывы депутата Костадинова.

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