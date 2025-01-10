Лідер болгарської партії заявив про "претензії" на Південну Бессарабію: Україна відреагувала

Скандальний лідер проросійської болгарської партії "Відродження" Костадін Костадінов нафантазував "претензії" його країни на частину Одеської області. Така заява просуває наративи Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Костадінова у Facebook і посольство України в Болгарії у Facebook .

Що сказав Костадінов

Костадінов заявив, що "болгари становлять більшість населення Південної Бессарабії (південна частина Одеської області)", і тому нібито "немає нічого логічнішого, ніж повернення регіону назад до складу Болгарії".

"Україна розпадається, і на майбутньому мирному конгресі, який вирішить долю так званої української державності, що не відбулася, Болгарія має заявити свої претензії на болгарську Бессарабію", - додав скандальний політик.

Реакція посольства

Посольство України в Болгарії закликало болгарське керівництво засудити такі заяви Костадінова, який підбурює до руйнації норм міжнародного права, спотворює історичні факти та заохочує переділ кордонів у Європі.

"Висловлювання лідера партії "Відродження" щодо територіальних зазіхань на Україну є неприпустимими для політика країни-члена ЄС, і підтверджують його системне просування наративів Кремля", - уточнили в дипломатичному представництві.