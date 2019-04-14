На парламентских выборах в Финляндии лидируют социал-демократы

В Финляндии на парламентских выборах по предварительным данным лидирует оппозиционная Социал-демократическая партия (СДП). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства юстиции страны.

По результатам подсчета 68,7% голосов избирателей, социал-демократы набирают 18,1%.

Второе место занимает партия "Истинные финны" с 17,7% голосов, на третьем - Коалиционная партия, которой отдали голоса 16,4% избирателей.

Кроме того, 14,8% участвовавших в голосовании проголосовали за партию "Центр", 10,8% - за «Зеленый союз».

У остальных партий менее 10% голосов.

Таким образом, на данный момент Социал-демократическая партия получает 40 мест в парламенте, "Истинные финны" - 39, Коалиционная партия - 37, "Центр" - 31, "Зеленый союз" - 20.

Явка на выборах составила 72%.

Напомним, на состоявшихся 14 апреля в Финляндии парламентских выборах за места в парламенте боролись 19 партий - 9 представленных в парламенте и 10 непарламентских партий.